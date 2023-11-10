Экс-игрок «Зенита» Цаллагов: Манчини даже не смотрел в мою сторону, я ему был неинтересен

Бывший защитник «Зенита» и «Сочи» Ибрагим Цаллагов вспомнил о совместной работе с итальянским специалистом Роберто Манчини в санкт-петербургском клубе.

«Почему я провёл за «Зенит» всего восемь матчей? Просто не повезло. Я пришёл, когда главным был Луческу. Из восьми игр, которые я при нём сыграл, команда не проиграла ни одной. В итоге заняли третье место — и Мирчу уволили. Для «Зенита» это плохой результат. Пришёл Манчини — при нём шансов закрепиться не было вообще. Почему? Он даже не смотрел в мою сторону. На первой же тренировке отсеял тех игроков, которые ему неинтересны. Мол, «отойдите в сторонку». Манчини купили новых игроков, под них надо было освободить место. При этом напрямую мне никто не говорил, что я не подхожу. Ходили вокруг да около. Не ожидал, что моя история в «Зените» так быстро закончится. Только купил квартиру в Питере — как вдруг пришёл Манчини. В итоге пожил в ней всего две недели. Как только команду возглавил Семак, он сразу же дал понять: мне нужно искать новую команду. К Семаку ноль вопросов — в цвет сказал, как есть, не ходил вокруг да около, как Манчини. Сначала я поехал в аренду в «Рубин», а потом уже случился трансфер в «Сочи», — приводит слова Цаллагова Sport24.

Цаллагов присоединился к «Зениту» в 2017 году из «Крыльев Советов». В 2019-м Ибрагим стал игроком «Сочи», который покинул минувшим летом. Сейчас футболист выступает за «Аланию».