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Заза Джанашия: Дзюба тащит «Локомотив». Но я очень удивился, когда Артём перешёл

Заза Джанашия: Дзюба тащит «Локомотив». Но я очень удивился, когда Артём перешёл
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал игру форварда железнодорожников Артёма Дзюбы.

«Дзюба тащит «Локомотив» и тащил весной. Так и должно быть, что нападающий ведёт команду за собой. Для этого он и есть — это его работа. Дзюба — хороший игрок. Бежать уже не может, как раньше, но всё равно делает очень многое для команды. Это приятно.

Когда Артём Дзюба перешёл в «Локомотив», я очень удивился. Но это было как раз то, что было нужно команде», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 35-летний Артём Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до июня 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 16 официальных матчах своей команды. Российский футболист сумел записать на свой счёт четыре забитых мяча и три результативные передачи.

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