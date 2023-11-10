Ибрагим Цаллагов — о «Сочи» в этом сезоне: при мне была задача занять место не ниже пятого

Бывший защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов высказался о результатах южан в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Что происходит с «Сочи»? Нарушилась атмосфера. Возможно, появились другие цели. Например, переформатировать команду, пересобраться, а не взобраться на какое-то высокое место. При мне была задача занять место не ниже пятого. Даже когда Валентиныч (Федотов. — Прим. «Чемпионата») ушёл — мы хотели показать, что и без него можем держать марку. Хоть мы и разошлись как чужие, но мне всё равно неприятно видеть поражения команды, вместе с которой мы когда-то добивались успехов», — приводит слова Цаллагова Sport24.

Цаллагов стал игроком «Сочи» в 2019 году. Минувшим летом защитник покинул команду. Сейчас футболист выступает за «Аланию». «Сочи» после 14 туров РПЛ сезона-2023/2024 занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.