Цаллагов: в «Сочи» меня лишали игрового времени, а драки с Дркушичем не было

Бывший защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов вспомнил о времени, проведённом в сочинском клубе.

«Хохлов через месяц после назначения отправил меня в дубль? Во-первых, никакой драки (с защитником Ваньей Дркушичем. — Прим. «Чемпионата») не было, только разговор на повышенных тонах. Мы с Ваньей сразу пожали руки, претензий не было. Футбол — эмоциональная игра. Ванья неравнодушен, я — тем более. Во-вторых, Хохлов не мог меня отстранить, потому что тогда он был исполняющим обязанности. А по поводу инцидента с Ваньей: такое бывает, просто руководители захотели на этом акцентировать внимание. Были новости в медиа? Медиа может кто-то подсказать, какие новости писать. Да и не медиа меня отстранили. Раз уж мы говорим начистоту, после отстранения от основы я сам пошёл в дубль. Мне же надо было с кем-то готовиться к новому сезону. Выходит, что меня просто выдавливали из клуба? Именно. Искусственно лишали игрового времени и приписывали мне конфликтные ситуации внутри команды. Но время показывает, что проблема заключалась не во мне. А их сегодняшние результаты — налицо», — приводит слова Цаллагова Sport24.

Цаллагов присоединился к «Зениту» в 2017 году из «Крыльев Советов». В 2019-м Ибрагим стал игроком «Сочи», который покинул минувшим летом. Сейчас футболист выступает за «Аланию».