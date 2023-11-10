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Эракович: надеюсь, я буду среди тех, кому выпадет честь вывести Сербию на Евро-2024

Эракович: надеюсь, я буду среди тех, кому выпадет честь вывести Сербию на Евро-2024
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Защитник «Зенита» Страхиня Эракович высказался о возможном выходе сборной Сербии в финальную часть чемпионата Европы — 2024.

«Сборная Сербии уже одной ногой на Евро-2024? Это ещё, конечно, не 100 процентов, но во всяком случае, всё в наших руках. В эту сессию мы играем товарищеский матч с Бельгией, а потом заключительный в квалификации с Болгарией. Будем настраиваться на победу, чтобы точно попасть на Евро-2024. Сербия не играла в чемпионатах Европы 24 года. У нас очень богатая на футбольные таланты страна. Очень надеюсь, что через 10 дней мы подтвердим этот статус, и я буду среди тех, кому выпадет эта честь», — приводит слова Эраковича «Матч ТВ».

Сербия набрала 13 очков в семи встречах и занимает второе место в группе G. Возглавляет турнирную таблицу группы сборная Венгрии (14).

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