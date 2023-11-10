Эракович: в Сербии об Ивиче говорят только хорошее, как об одном из сильнейших тренеров

Сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович высказался о главном тренере «Краснодара» Владимире Ивиче.

«Матч с «Краснодаром» будет мини-дерби для меня, так как сербский главный тренер «быков» Владимир Ивич играл за «Партизан»? Дерби будет по другому поводу — оно в первую очередь связано с турнирной ситуацией. А что Ивич играл за «Партизан», значения в данный момент уже не имеет (улыбается).

Что знаю о нём как о тренере, при том, что Ивич никогда не работал с сербскими клубами? Не хочу никого обидеть, но чего-то конкретного о нём не знаю. Но при этом в Сербии о нём говорят только хорошее, как об одном из наших сильнейших тренеров», — приводит слова Эраковича «Матч ТВ».

«Краснодар» после 14 туров Российской Премьер-Лиги возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. 11 ноября команды сыграют друг с другом в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск.