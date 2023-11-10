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«Реал» объявил диагноз травмированного голкипера Кепы Аррисабалаги

«Реал» объявил диагноз травмированного голкипера Кепы Аррисабалаги
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Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага получил травму длинной приводящей мышцы правого бедра перед матчем Лиги чемпионов с «Брагой» (3:0), состоявшемся 8 ноября, сообщает пресс-служба «сливочных».

«После обследования нашего игрока Кепы Аррисабалаги, проведённого медицинскими службами мадридского «Реала», у него была диагностирована травма длинной приводящей мышцы правого бедра. Ожидается развитие событий», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Напомним, перед началом минувшего сезона 29-летний голкипер перешёл в стан «сливочных» из «Челси» на правах аренды для того, чтобы заменить вратаря мадридского клуба Тибо Куртуа, который получил тяжёлую травму, требующую длительной реабилитации.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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