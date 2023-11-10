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Александр Мостовой: сборная России — личная игрушка Карпина

Александр Мостовой: сборная России — личная игрушка Карпина
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой раскритиковал подбор футболистов для сборной России, которую возглавляет Валерий Карпин. По мнению Мостового, национальная команда сейчас напоминает «личную игрушку Карпина».

«Сборная существует по каким-то своим правилам. Сначала туда не вызывают игроков до 30 лет, потом вызывают. Сначала говорят, что в сборную приглашаются только футболисты, которые получают регулярную практику в своих клубах, потом это правило уходит.

Приглашают поиграть всех подряд, по 40 человек списки. Были даже люди, которых почти никто не знал. Иногда складывается впечатление, что сборная России — личная игрушка Карпина. Состав игроков каждый раз вызывает большие вопросы», — приводит слова Александра Мостового «РБ Спорт».

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