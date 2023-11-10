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Морозов: сейчас вопрос о выступлении за сборную Израиля неактуален

Морозов: сейчас вопрос о выступлении за сборную Израиля неактуален
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Российский защитник иерусалимского «Бейтара» Григорий Морозов ответил на вопрос о возможном выступлении за сборную Израиля. Напомним, в декабре 2022 года Морозов получил паспорт Израиля. Летом 2023 года футболист рассказывал, что хотел бы сыграть за израильскую национальную команду.

«Сейчас вопрос неактуален. Мы очень плохо начали сезон. Плюс я получил травму, из-за которой пропустил некоторое время. Так что вопрос о сборной Израиля сейчас не стоит. Я знаю, что впереди важные матчи, буду поддерживать команду.

После того момента [получения паспорта] мне никто не звонил. Поэтому я о ситуации ничего не знаю. У меня были две информации: можно играть через год после получения паспорта или через пять лет. Какая из них верная, не знаю», — цитирует Морозова «РБ Спорт».

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