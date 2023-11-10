Канчельскис может потерять должность в «Тоболе» из-за конфликта с совладельцем клуба

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис может лишиться своей должности из-за конфликта с совладельцем казахстанского клуба Алимжаном Калдияровым. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, в казахстанском клубе есть те, кто выражает менеджеру поддержку, а сам Канчельскис хочет стать главным тренером «Тобола». 54-летний экс-футболист работает на должности генерального директора «Тобола» с июля 2023 года, его контракт рассчитан до конца 2023-го.

Прежде бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», киевского «Динамо», «Шахтёра», «Эвертона», «Саутгемптона» и «Рейнджерс» работал тренером в таких клубах, как «Волга», «Уфа», «Навбахор», «Солярис» и «Юрмала». С «Ман Юнайтед» Канчельскис становился чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.