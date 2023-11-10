Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Канчельскис отреагировал на информацию о возможной отставке из «Тобола»

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о возможной отставке из казахстанского «Тобола».

«У меня всё в порядке. Мы работаем в спокойном режиме», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее сообщалось, что Канчельскис может лишиться своей должности из-за конфликта с совладельцем казахстанского клуба Алимжаном Калдияровым. 54-летний экс-футболист работает на должности генерального директора «Тобола» с июля 2023 года, его контракт рассчитан до конца 2023-го.

Прежде бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», киевского «Динамо», «Шахтёра», «Эвертона», «Саутгемптона» и «Рейнджерс» работал тренером в таких клубах, как «Волга», «Уфа», «Навбахор», «Солярис» и «Юрмала». С «Ман Юнайтед» Канчельскис становился чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.