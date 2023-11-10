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Побегалов: место «Урала» — первая восьмёрка РПЛ. Просто нефарт у команды

Побегалов: место «Урала» — первая восьмёрка РПЛ. Просто нефарт у команды
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Побегалов высказался о турнирном положении екатеринбургской команды в Российской Премьер-Лиге.

«Естественно, слежу за «Уралом», но думать ничего не хочу. Это неправильно. Думать — это говорить свои мысли какие-то, где-то похвалить, где-то покритиковать. Я не хочу этим заниматься.

Абсолютно правильное решение оставить Гончаренко, у него были серьёзные успехи. Думаю, команда обязательно выправит ситуацию. Просто какой-то нефарт, такое бывает в футболе. Согласен с Григорий Викторовичем Ивановым, что где-то команде не везёт. Ситуация не критичная. Уверен, «Урал» будет на своём месте, а своё место — это первая половина таблицы, в первой восьмёрке. Даже так!» — приводит слова Побегалова Legalbet.

Напомним, в текущем сезоне РПЛ «Урал» идёт на 12-м месте в чемпионате России, набрав 16 очков после 14 матчей.

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