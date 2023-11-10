Радимов: радует отсутствие гегемонии «Зенита», огорчает нынешнее место ЦСКА в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов рассказал, что его порадовало и что разочаровало по предварительным итогам первой половины сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Сначала о том, что понравилось. Во-первых, нет явного доминирования «Зенита», более того, «Зенит» пока не лидер, и подходит в таком статусе к большому противостоянию с «Краснодаром», в котором может произойти всё что угодно. Второе – нет таких явных аутсайдеров, как в прошлом году были «Химки» и «Торпедо». Просто были «пассажиры», которых смотреть неинтересно. Сейчас же каждый тур – иди, смотри, всё меняется, любая команда может набрать очки, просто так никого не обыграешь. И никто не хочет явно вылетать.

А что не очень радует? Хотелось бы, чтоб повыше был ЦСКА. Но здесь объективно их трансферы оказались чуть запоздавшими. Да, армейцы сейчас третьи. Но когда в прошлом году ЦСКА занял второе место и выиграл Кубок, от этого ждёшь, что команда была повыше. Да и какие задачи ставить, если в том сезоне был вторым – наверное, борьба за чемпионство. Но армейцы традиционно прибавляют во второй половине сезона, надеюсь, что они тоже будут бороться за первое место», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место, набрав 29 очков в 14 матчах чемпионата. ЦСКА же располагается на третьей строчке, имея в своём активе 24 очка в 14 встречах. Лидирует «Краснодар» — у «быков» 31 очко после 14 игр.