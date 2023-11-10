Шеф-скаут «Зенита»: слышу теории, что якобы клуб отдаёт всё на откуп агентам. Это слухи

Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин высказался о взаимоотношениях петербургского клуба с представителями агентской деятельности.

«Не усложняет ли работу, что в клубе нет спортивного директора – посредника между мной и тренерским штабом с руководством? Мне не нужен посредник, чтобы зайти в соседние кабинеты и обсудить каких-то игроков. Клуб так решил перераспределить должности, сделав коллективного спортивного директора. Пока получается – это замечательно.

Я слышу теории, что якобы «Зенит» отдаёт все на откуп агентам. Что нас кто-то формирует. Но это слухи. Думаю, не в последнюю очередь они связаны с реформой агентской деятельности. Много людей хотят лёгких денег. Они пытаются влезать во все процессы. Но мы так не работаем. Стараемся максимально прозрачно проводить сделки только с участием тех людей, которые нужны для этого процесса.

Дело в том, что в любой сделке (по крайней мере, с участием трансферной компенсации) есть три стороны: продающий клуб, футболист, покупающий клуб. У каждой стороны может быть представитель (агент). Возможно и «двойное представление», но только в комбинации «футболист + покупающий клуб». Так вот, представители футболиста и покупающего клуба могут претендовать на комиссию в 3-6% от суммы выплат игроку по контракту, а представитель продающего клуба – на 10% от трансферной компенсации.

А что самое простое в футболе, не считая сочинения инсайдов? Конечно, попытка совершить сделку между клубами, к которым ты не имеешь никакого отношения, с участием игрока, которого даже не знаешь. Рисков – никаких, все риски на клубах и футболисте. К агентам игроков можно относиться по-разному, но зачастую они «ведут» футболиста с юного возраста, помогают, в том числе финансово – от покупки проездного на автобус и пары бутс до выдачи более серьёзных сумм семьям игроков. И эти люди получают 3-6%. А сотни и тысячи «говорящих голов» по всему миру просто за счёт минимальных связей в футбольном мире пытаются «помогать» клубам продавать игроков и за лёгкую работу сомнительного качества претендуют на 10% от трансфера. А раз это возможно, значит, будет делаться с гигантским энтузиазмом, направленным, правда, лишь на набивание своего кармана.

Может ли мне позвонить какой-то агент с предложением продвинуть каких-то игроков? Мне не звонят. Я с российскими агентами мало общаюсь в сравнении с массой иностранцев. Специфика моей работы и в том, чтобы все разговоры на следующий день не оказались в прессе. Поэтому в таком режиме я могу общаться только с несколькими людьми. Да и звонить мне бессмысленно, моя работа – анализировать и давать оценку. Решения принимает клуб», — рассказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.