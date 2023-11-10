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Гол Митровича с передачи Малкома помог «Аль-Хилялю» обыграть «Аль-Таавун» в матче Про Лиги

Гол Митровича с передачи Малкома помог «Аль-Хилялю» обыграть «Аль-Таавун» в матче Про Лиги
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Завершился матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Таавун». Команды играли на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» (Эр-Рияд). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 2:0. Бывший нападающий «Зенита» Малком провёл полный матч за «Аль-Хиляль» и отдал голевую передачу на гол Митровича.

Первый тайм команды провели без забитых мячей. Во втором тайме ситуация оставалась примерно такой же, но на 81-й минуте нападающий Александр Митрович с передачи Малкома открыл счёт в матче, выведя «Аль-Хиляль» вперёд. В самой концовке встречи, на 90+10-й минуте, Мохаммед Канно удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счёт матча — 2:0, победа «Аль-Хиляля».

После результата данного матча «Аль-Хиляль» продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков после 13 матчей. «Аль-Таавун» находится на четвёртой строчке, заработав 25 очков в 13 встречах.

Саудовская Аравия - Про лига . 13-й тур
10 ноября 2023, пятница. 18:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
2 : 0
Аль-Таавун
Бурайда
1:0 Митрович – 81'     2:0 Канно – 90+9'    
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