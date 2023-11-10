ЖФК «Зенит» — ЖФК «Локомотив»: хозяева сравняли счёт

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В эти минуты проходит встреча 3-го тура заключительного этапа (1-6-е места) женской Суперлиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Матч проводится на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита».

На 40-й минуте матча полузащитница «Локомотива» Яна Шеина открыла счёт и вывела свою команду вперёд.

На 53-й минуте защитница «Зенита» Вероника Куропаткина сравняла счёт — 1:1.

«Зенит» находится на второй строчке в турнирной таблице заключительного этапа (1-6-е места), набрав 32 очка. «Локомотив» располагается на третьей позиции, у команды Елены Фоминой 31 очко.

Помимо «Зенита» и «Локомотива», в заключительном этапе (1-6-е места) участвуют московские ЦСКА и «Динамо», пермская «Звезда-2005» и «Рязань-ВДВ». ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, набрав 35 очков.