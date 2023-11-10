Михаил Игнатов назвал топ-3 самых памятных матчей за «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов поделился эмоциями от своего сотого матча в составе красно-белых, а также назвал топ-3 самых памятных матчей за клуб и рассказал о предстоящем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«С позитивными мыслями двигаемся дальше, готовимся к «Ростову» в хорошем настроении. 100‑й матч за «Спартак»? Вроде не так давно дебютировал, но прошло уже столько времени. Рад, горд и счастлив, что сыграл столько матчей в таком великом клубе. Надеюсь, что буду приносить ещё больше пользы. В детстве всегда смотришь на игры первой команды, хочешь попасть. А когда попадаешь, этот тот же процесс, ты получаешь удовольствие, работаешь с ребятами каждый день. Стараемся выигрывать каждый матч, чтобы радовать болельщиков и зрителей. Цели ставим только побеждать. Топ‑3 матчей? «Наполи», «Рейнджерс» первый матч и финал Кубка России с «Динамо».

Что касается «Ростова», ждём победы, хотим порадовать болельщиков на домашнем стадионе, будем готовиться, отдадим все силы, и, надеюсь, покажем красивый футбол. Первая половина РПЛ — моментами было хорошо, бывали и неудачи, но это футбол. Жизнь продолжается, надо работать ещё больше и оттачивать своё мастерство на тренировках, выходить и побеждать в каждом матче», — приводит слова Игнатова пресс-служба красно-белых.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Ростовом» пройдёт 12 ноября, в воскресенье. Начало игры – в 19:30 по московскому времени.

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