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Радимов: для Гончаренко в «Урале» всё может закончиться, как бы Иванов его ни поддерживал

Радимов: для Гончаренко в «Урале» всё может закончиться, как бы Иванов его ни поддерживал
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в рамках которого «Крылья Советов» будут принимать «Урал», а также высказался о судьбе главного тренера екатеринбургской команды Виктора Гончаренко.

«Самара ведь тоже последние матчи, насколько я помню, набирает очки невнятно. И тут встречаются две команды, которые находятся явно не на самом пике. Но если от «Крыльев» поначалу никто не ждал, что они будут наверху, а они туда забрались, и им сейчас всё-таки полегче. А вот у «Урала» — стремление вниз это называется. Не самый лучший период, надо что-то делать. Потому что зона вылета уже близко, а там никто очки не отдаёт. Есть риск скатиться ещё ниже.

Насколько, на мой взгляд, безграничен в этой ситуации кредит доверия к Виктору Гончаренко? Ну как можно сказать, что он безграничен? Команда столько игр не выигрывает, проигрывает, скатывается ниже и ниже. Рано или поздно, как бы Иванов ни поддерживал Гончаренко, что, в принципе, логично и правильно, настанет какой-то предел, и всё это может закончиться. Поэтому здесь и сейчас «Уралу» надо набирать очки», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Крыльями Советов» и «Уралом» в рамках 15-го тура РПЛ состоится завтра, в субботу, 11 ноября, Начало игры — в 14:00 по московскому времени.

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