Олусегун: все команды хотят победить «Краснодар», шаг за шагом идём за чемпионством в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о шансах своей команды на чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Все команды хотят нас победить. Знаем о положении нашей команды в турнирной таблице, поэтому мы должны выигрывать все игры. Думаю, у нас высокие шансы на чемпионство — шаг за шагом идём за трофеем», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 14 матчах чемпионата. На втором месте располагается «Зенит» — у сине-бело-голубых 29 очков после 14 встреч. Завтра, 11 ноября, в Санкт-Петербурге «Зенит» сыграет против «быков». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.