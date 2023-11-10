Игорь Шалимов ответил на вопрос о фаворите матча «Спартак» — «Ростов»
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Футбольный тренер Игорь Шалимов не смог выделить фаворита матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом».
«Фаворита я не вижу. Но, может быть, это «Спартак». Но опять же не факт. «Ростов» последние два матча хорошо провёл и по игре, и по результату. Кто бы ни встречался, я слово «фаворит» не употребляю», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, матч пройдёт 12 ноября, в воскресенье. Начало игры – в 19:30 по московскому времени. Команды сыграют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.
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МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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