«Боруссия» М разгромила «Вольфсбург» со счётом 4:0 в матче 11-го тура Бундеслиги

Завершился матч 11-го тура немецкой Бундеслиги между «Боруссией» Мёнхенгладбах и «Вольфсбургом». Команды играли на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Феликсом Цвайером (Берлин). Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по московскому времени. «Боруссия» разгромила «Вольфсбург» со счётом 4:0.

В первом тайме, на 16-й минуте, Томаш Чванчара открыл счёт в матче, выведя «Боруссию» вперёд. Под конец первой половины, на 42-й минуте, Рокко Райц удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме, на 64-й минуте, Франк Онора довёл счёт матча до разгромного. На 71-й минуте Алассан Плеа забил четвёртый гол хозяев во встрече, установив окончательный счёт матча — 4:0, разгромная победа «Боруссии».

После результата данного матча «Боруссия» Мёнхенгладбах занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков после 11 матчей. «Вольфсбург» же находится на 10-й строчке, заработав 13 очков в 11 встречах.