Луческу: «Зенит» построил хорошую команду. В Питере заслужили всё, чего добились

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу рассказал, что продолжает следить за российским клубом и радуется успехам Сергея Семака на посту главного тренера.

«Слежу ли за «Зенитом»? Да! Я радуюсь успехам Семака. У него отлично получается! Жалко, что такая прекрасная команда не может выступать в еврокубках из-за всей этой ситуации… Но я слежу за успехами Сергея! У него всё в порядке. Семак — отличный тренер, который создал рабочую атмосферу в коллективе, и результаты говорят сами за себя! Надеюсь, что скоро всё закончится, на Украине будут играть с болельщиками, Россия вернётся к выступлению в Европе, в общем, всё придёт в норму.

Семак успел пять раз подряд стать чемпионом РПЛ? Так потому что у них было больше потенциала! Например, у ЦСКА, когда я покидал РПЛ, выступала очень старая команда. Им нужно было проводить смену поколений, с чем армейцы успешно справились. То же самое касается и «Спартака» — красно-белых покинуло много важных игроков, которые помогли завоевать титул в 2017 году. Среди них Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш и другие.

Но именно в сложный для других клубов период «Зенит» построил хорошую конкурентоспособную команду. В Питере заслужили всё, чего добились. Помню, что в моё время у «Зенита» было много проблем, мы потеряли как минимум 11 очков только из-за судей! Вспомнить хотя бы матчи с «Краснодаром», «Амкаром»… Но сейчас команда новая! И самое главное, она успешна. Браво!» — приводит слова Луческу «Спорт-экспресс».