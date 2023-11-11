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Главный тренер «Рубина» Рахимов: игроки верят в то, что делают, и это даёт результат

Главный тренер «Рубина» Рахимов: игроки верят в то, что делают, и это даёт результат
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о настроении в команде и состоянии новичков.

«Рубин» сейчас на подъёме? Я не люблю так говорить, но пока да, всё складывается нормально. Надо отдать должное ребятам, они верят в то, что делают, верят в себя, и это дает положительный результат. Но это вчерашний день, нужно думать о завтрашнем.

Насколько сейчас форма новичков уже оптимальна? Работа предстоит, потому что на самом деле нет оптимальной формы. Мы проповедуем немного другой футбол, и он достаточно энергозатратный. Мы требуем большого количества борьбы, единоборства, хорошей организации игры. У нас есть ещё определенные моменты, над которыми нужно работать. Мы не можем говорить только о положительных моментах, потому что есть и отрицательные, которые нужно улучшать.

Мы стараемся выйти из той ситуации, которая была поначалу сезона. Игроки, которые пришли, добавили нам определённого уровня. Но это нужно всё отрабатывать и вписывать», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

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