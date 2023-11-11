Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем в мадридском клубе.

«Продление контракта с «Реалом»? Нам нужно время, чтобы подумать об этом», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra в соцсетях.

Карло Анчелотти возглавляет «Реал» Мадрид с 2021 года. Под его руководством «сливочные» становились чемпионом Испании, выигрывали Кубок, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, а также клубный чемпионат мира по футболу. Прямо сейчас «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея на своём счету 29 набранных очков по результатам 12 проведённых матчей на старте сезона-2023/2024.

64-летний Карло Анчелотти ранее работал с «Эвертоном», «Наполи», «Баварией», «ПСЖ», «Челси», «Миланом», «Ювентусом» и «Пармой».