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Анчелотти: Пике сказал, что победы «Реала» не запоминаются? Он живёт в своём мире

Анчелотти: Пике сказал, что победы «Реала» не запоминаются? Он живёт в своём мире
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова бывшего защитника «Барселоны» Жерара Пике, заявившего, что никто не запомнит последнюю победу «сливочных» в Лиге чемпионов.

«Пике сказал, что наш 14-й трофей Лиги чемпионов не запомнится? Пике живёт в своём собственном мире. Никто и никогда не забудет наши победы в Лиге чемпионов, включая последнюю. Мы будем помнить об этом всю нашу жизнь», — приводит слова Анчелотти известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее Жерар Пике заявил, что победы «Барселоны» запоминают навсегда, чего нельзя сказать о «Реале». Бывший защитник сине-гранатовых твёрдо убеждён, что победу «сливочных» в Лиге чемпионов в сезоне-2021/2022 никто не запомнит.

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