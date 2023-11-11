«Реал» не отказался от Мбаппе. Стало известно, зачем запускалась обратная информация

Французское издание RMC Sport опровергло информацию испанских журналистов Cadena SER, что мадридский «Реал» окончательно отказался от трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе даже на правах свободного агента.

Отмечалось, что на это есть три причины – зарплата игрока, его возраст и приобретение 17-летнего Эндрика из «Палмейраса».

Источник утверждает, что «Реал» сам даёт эту информацию через близкие к себе СМИ. Цель этого – минимизировать репутационные риски, если переход 24-летнего француза действительно сорвётся. Мадридцы при этом продолжают работать над соглашением и таким образом провоцируют самого Мбаппе действовать.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Его контракт с французским клубом рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость французского нападающего в € 180 млн.