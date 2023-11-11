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Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 12-го тура АПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 11 ноября, матчем между «Вулверхэмптоном» и лондонским «Тоттенхэмом» стартует 12-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

11 ноября, суббота

15:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»

18:00 мск. «Арсенал» — «Бёрнли»

18:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Эвертон»

18:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Лутон Таун»

20:30 мск. «Борнмут» — «Ньюкасл Юнайтед»

12 ноября, воскресенье

17:00 мск. «Астон Вилла» — «Фулхэм»

17:00 мск. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Шеффилд Юнайтед»

17:00 мск. «Вест Хэм Юнайтед» — «Ноттингем Форест»

17:00 мск. «Ливерпуль» — «Брентфорд»

19:30 мск. «Челси» — «Манчестер Сити»

В данный момент «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии по футболу, набрав 27 очков в 11 матчах.