Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 12-го тура АПЛ сезона-2023/2024
Сегодня, 11 ноября, матчем между «Вулверхэмптоном» и лондонским «Тоттенхэмом» стартует 12-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
11 ноября, суббота
15:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»
18:00 мск. «Арсенал» — «Бёрнли»
18:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Эвертон»
18:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Лутон Таун»
20:30 мск. «Борнмут» — «Ньюкасл Юнайтед»
12 ноября, воскресенье
17:00 мск. «Астон Вилла» — «Фулхэм»
17:00 мск. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Шеффилд Юнайтед»
17:00 мск. «Вест Хэм Юнайтед» — «Ноттингем Форест»
17:00 мск. «Ливерпуль» — «Брентфорд»
19:30 мск. «Челси» — «Манчестер Сити»
В данный момент «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии по футболу, набрав 27 очков в 11 матчах.
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