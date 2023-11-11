Радченко: не факт, что «Зенит» не упустит чемпионство, даже если обыграет «Краснодар»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским клубом и «Краснодаром».

«Все ждут матч «Зенит» — «Краснодар», потому что будет показательная игра. По «Краснодару» будет понятно, как он выглядит на фоне «Зенита» в борьбе за золотые медали. Было много разговоров перед матчем с «Крыльями Советов», но видели, что уровень команды Семака был намного выше. Теперь хочется посмотреть на «Краснодар»

Нельзя говорить, что «Зенит» не упустит первое место, даже если обыграет «Краснодар». Из года в год петербуржцы могут помешать только сами себе. «Зенит» потерял много очков, там где не должны были. Если они будут относиться к каждому матчу на 100 процентов, то не видно, кто им может помешать», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится сегодня, 11 ноября. Он пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи запланировано на 19:30 мск. Игру обслужит бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым.

После 14 туров РПЛ «Краснодар» набрал 31 очко. «Быки» занимают первое место в турнирной таблице. На счету «Зенита» 29 очков. Петербургский клуб располагается на второй строчке.