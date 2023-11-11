Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко: не факт, что «Зенит» не упустит чемпионство, даже если обыграет «Краснодар»

Радченко: не факт, что «Зенит» не упустит чемпионство, даже если обыграет «Краснодар»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским клубом и «Краснодаром».

«Все ждут матч «Зенит» — «Краснодар», потому что будет показательная игра. По «Краснодару» будет понятно, как он выглядит на фоне «Зенита» в борьбе за золотые медали. Было много разговоров перед матчем с «Крыльями Советов», но видели, что уровень команды Семака был намного выше. Теперь хочется посмотреть на «Краснодар»

Нельзя говорить, что «Зенит» не упустит первое место, даже если обыграет «Краснодар». Из года в год петербуржцы могут помешать только сами себе. «Зенит» потерял много очков, там где не должны были. Если они будут относиться к каждому матчу на 100 процентов, то не видно, кто им может помешать», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится сегодня, 11 ноября. Он пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи запланировано на 19:30 мск. Игру обслужит бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
11 ноября 2023, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 14 туров РПЛ «Краснодар» набрал 31 очко. «Быки» занимают первое место в турнирной таблице. На счету «Зенита» 29 очков. Петербургский клуб располагается на второй строчке.

Материалы по теме
Эксклюзив
Экс-игрок «Краснодара» Вандерсон: когда «Зенит» играет дома, это более мощная команда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android