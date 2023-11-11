Спортдир «Факела»: сегодня газон был лучше, чем со «Спартаком». Поле восстанавливается

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов рассказал о состоянии поля на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже.

«Состояние газона? Газон был лучше, чем со «Спартаком». Думаю, что поле восстанавливается. Есть люди, которые дают оценки. Они их поставят», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 11 ноября, в матче 15-го тура МИР Российской Премьер-Лиги «Факел» сыграл с ЦСКА. Встреча завершилась ничейным результатом – 1:1. В составе московского клуба на 10-й минуте отличился Виктор Давила. Хозяева в компенсированное время усилиями Сергея Божина восстановили равновесие на табло.

ЦСКА после 15 сыгранных матчей РПЛ располагается на четвёртой строчке с 26 очками. «Факел» находится на 10-й позиции с 19 очками.