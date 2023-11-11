Суперспасение «Факела»! Весь второй тайм давили ЦСКА и всё же сравняли. Видео

«Факел» – главная сенсация последних полутора месяцев. Только посмотрите на их результаты и обновлённый стиль. Ещё в начале сезона казалось, что Воронеж – главный претендент на вылет. С большим преимуществом. Но потом приехал Сергей Ташуев, и с 1 октября – 0 поражений в РПЛ. А ещё четыре победы, в том числе в болотном матче со «Спартаком». Изменилась и структура. Теперь «Факел» старается доминировать с любым соперником, больше владеть мячом и активно использовать пространство. Удивительное время.

ЦСКА наконец-то прервал бесконечную серию из ничьих и смог выиграть дважды подряд. Сначала у «Краснодара», потом – у «Пари НН». Да, выезд в Воронеж точно никто не считал простым. А когда болельщики увидели запасных команды, наверняка стало совсем грустно. Шесть человек, из них три – защитники. И все исключительно малоопытные. На травмах ещё Мойзес и Заболотный. Так и не скажешь, кто из соперников фаворит и топ-клуб России, а кто – бюджетная команда из региона.

После матча со «Спартаком» к воронежскому полю появились вопросы. Но клуб отбил все нападки конкурентов, а у комиссии РФС не возникло новых претензий. Ту самую болотную победу списали на погоду. Когда чуть ли не всю неделю идут дожди, траве трудно отреагировать позитивно. И действительно к матчу с ЦСКА будто бы стало лучше. Газон никуда не плыл, мяч ходил ровно. Да, до столичных стандартов далеко. Но в целом приемлемо.

Уже никто не удивляется, что «Факел» всегда стремится играть первым номером. Неважно – дома или в гостях. Такой стиль видит Ташуев. В матче с ЦСКА хозяева попытались сделать то же самое: захватить мяч и постепенно раскачивать оборону. Всё могло получиться. Но план и настроение подпортил один момент.

А именно быстрый гол. И забили его не воронежцы. Хотя ничего не предвещало проблем. Давила получил мяч недалеко от центра поля и полетел вперёд. Кто-то наверняка ждал от него передачи. Но вместо этого чилиец приблизился к штрафной и резко пульнул по воротам. На такое вряд ли рассчитывал и Беленов. Кипер поздно среагировал и подарил Давиле красивый мяч.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

ЦСКА словно именно на это и рассчитывал. Планировал забить, отдать инициативу и спокойно играть на контратаках. Воронежцы забрали владение и постепенно стали развивать свои идеи впереди. Опасно было на 19-й минуте, когда Аппаев классно навесил на Маркова, а тот пробил в нескольких сантиметрах от штанги. Акинфеев даже не среагировал.

Понятно, что гости не сели в оборону всей командой. Периодически они выбегали вперёд, в концовке тайма могли забить второй. Но сначала удар не вышел у Чалова, а потом и у Облякова. Правда, и «Факел» быстро ответил моментом у Маркова. Потащил Акинфеев.

На второй тайм хозяева вышли ещё более заряженными. Брали старанием и постоянным давлением. Хорошие шансы были у Магаля и Якимова, но ЦСКА уж очень не хотел пропускать. Об атаке армейцы уже вообще не думали. А к середине второго тайма Воронеж по ожидаемым голам был лучше соперника в два раза. Но проигрывал.

Ташуев освежил ход матча заменами, но забить всё равно не получалось. Хоть и в последние 20 минут мяч был в основном на половине ЦСКА. В последние 10 минут они и вовсе играли на отбой. Казалось, Воронеж спасёт только чудо. И оно случилось!

Уже в добавленное время в штрафную полетела очередная подача от Аппаева и точно на голову Божину. Подключившийся защитник сыграл лучше всех игроков атаки и здорово пробил головой. Точно в угол. Акинфеев очень старался, но не спас.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Закономерная ничья. «Факел» продолжил беспроигрышную серию. А ЦСКА вернулся к ничейным результатам. Команда уже семь раз делила очки за 15 туров. Таких цифр нет ни у кого.