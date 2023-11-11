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Радимов: Абаскаль не держится за своё место в «Спартаке»: не получится — ну, поеду дальше

Радимов: Абаскаль не держится за своё место в «Спартаке»: не получится — ну, поеду дальше
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля перед матчем 15-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Ростовом».

«Сейчас Абаскаль наконец-то убрал Денисова, который не соответствует амплуа крайнего защитника, это тяжёлый футболист, а на фланге должны играть лёгкие. То есть к 14-му туру тренер наконец определился с игроками, которые должны выходить на поле. Например, точно должен играть Пруцев, Литвинов в середине поля, Чернов сыграл классный матч, почему бы не оставить его в составе?

Другое дело, что поначалу Абаскаль делал атмосферу в команде очень хорошей, а сейчас, через год, якобы из-за травмы не играет Джикия. Так он и до травмы не играл. Соболева воспитывают из-за того, что он не ходит на завтраки. Литвинова какое-то время не выпускали. Одним словом, тренер сейчас не дорожит, не держится за своё место. Получится – хорошо, не получится – ну, поеду дальше… Не горит он сейчас желанием так, как в начале», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, матч пройдёт 12 ноября, в воскресенье. Начало игры – в 19:30 по московскому времени.

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МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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