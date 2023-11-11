«Спартак» — «Ростов». Хоть бы Абаскаль не перемудрил!

12 ноября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.72. Успех ростовчан оценён в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» 12 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов» (12.11.2023)

До зимнего перерыва осталось чуть больше месяца. Миновал групповой этап Кубка России, всё внимание на первенство. 12 ноября состоится встреча, которая закроет программу 15-го тура Российской Премьер-Лиги. На стадионе «Открытие Банк Арена» московский «Спартак» примет «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

В последних пяти турах в чемпионате России «народная команда» уступила «Крыльям Советов» (0:4) и «Факелу» (0:2), сыграла вничью с ЦСКА (2:2) и «Локомотивом» (1:1), а также победила «Пари НН» (2:0). Таким образом, она расположилась на шестом месте в турнирной таблице.

Наиболее интересна встреча последнего тура с «Локомотивом». С 38-й минуты красно-белые играли вдесятером. Красную карточку при счёте 0:0 получил Даниил Хлусевич. Как ни странно, удаление пошло на пользу «Спартаку». В меньшинстве он смотрелся лучше и вполне мог забить ещё.

После матча известный комментатор Василий Уткин поделился мнением, что главная проблема Гильермо Абаскаля заключается в том, что испанец вкладывает в игру подопечных слишком много идей. Он подчеркнул, что после удаления в матче с «Локомотивом» остался тот самый минимум мыслей, с которым можно играть и вдесятером. За счёт этого у «Спартака» получилась блистательная ничья.

Во многом Василий Уткин прав. Неоднократно складывалось впечатление, что Абаскаль даёт подопечным неверную или слишком сложную установку на игру, а также плохо пользуется ротацией состава. Многие решения тренера были просто необъяснимы. Тем не менее после неудачного отрезка сезона руководство решило дать наставнику время на исправление.

Многие, в частности бывший полузащитник красно-белых Денис Глушаков, считают, что руководство «народной команды» поступает правильно, доверяя Абаскалю. Что ж, посмотрим, не перемудрит ли испанский специалист в предстоящем матче. Соперник в этот раз очень опасный и неудобный.

Для Валерия Карпина игры со «Спартаком» наиболее принципиальны. Настраивает на них футболистов наставник как надо. Подтверждает это история шести последних официальных очных встреч. Только в одной из них ростовчане потерпели поражение. И то это было два года назад, когда красно-белыми руководил Доменико Тедеско.

В осенней части текущего сезона жёлто-синие смотрятся очень здорово. В семи последних играх в чемпионате России они уступили только «Краснодару» (2:3). Ничьих, правда, многовато — четыре. Обыграли подопечные Карпина «Ахмат» (3:0) и «Локомотив» (1:0).

Ростовчане демонстрируют классный атакующий футбол, но им докучают две серьёзные проблемы. Начнём с того, что жёлто-синим не хватает надёжности в обороне. Много ошибок допускают как защитники, так и голкипер Сергей Песьяков. В 14 матчах в РПЛ они пропустили 25 мячей — больше всех.

Также у «Ростова» наблюдаются большие проблемы с выездами. Только в одном матче в этом сезоне в гостях он одержал победу, и то это было в серии послематчевых пенальти в матче с «Рубином» в Кубке России. Хуже подопечных Карпина на выезде в РПЛ выступает только «Балтика».

Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.15. 7 из 10 последних официальных очных встреч закончились именно так. Также две игры ознаменовались ничейными результатами — 1:1. Есть все предпосылки к тому, что порадуют результативностью команды и в этот раз.

В 14 встречах в РПЛ ростовчане забили 22 мяча. Пять из них записал на свой счёт Егор Голенков. Также он отметился двумя результативными передачами. На последнем отрезке сезона нападающий набрал отменную форму и вытеснил из основы Николая Комличенко, которому появление конкуренции пошло на пользу.

В матче заключительного тура группового этапа Кубка России Комличенко помог команде из Ростова-на-Дону обыграть «Урал» (2:1). Он записал на свой счёт гол и результативную передачу. Статистика красно-белых также свидетельствует в пользу большого количества забитых мячей. В 20 матчах в этом сезоне они забили 35 мячей, а пропустили 33.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» 12 ноября 2023 года

Выявить фаворита в грядущем матче, на наш взгляд, не представляется возможным. «Спартак» в этом сезоне нестабилен, но домашний стадион даёт ему солидную фору. Ростовчане очень уязвимы на выезде. С другой стороны, на последнем отрезке сезона они в ударе. Также не стоит забывать, что Карпин умеет настраивать подопечных на игры с «народной командой». В то же время история очных встреч и статистика всецело на стороне результативного исхода. Думается, сыграет ставка на обе забьют и верх по голам.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.15.