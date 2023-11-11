Игрок «Локо» Карпукас: не думал, что мы можем не выиграть у «Ахмата»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал волевую победу своей команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).

«Очень рад, что вернулся на поле. У меня ещё не было такого длительного отсутствия. С хорошими эмоциями вошёл в игру. Хотел бы сказать спасибо медицинскому штабу. К концу игры чуть подустал, но всё нормально. Не думал, что мы сегодня можем проиграть или сыграть вничью, у нас было большое преимущество, чуть‑чуть нервишки потрепали болельщикам и себе.

Нет ощущения, что Тикнизян запугивает нас своими криками? Иногда с ним на поле страшно находиться? Есть чуть‑чуть (улыбается)», — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» после 15 сыгранных матчей в РПЛ располагается на пятой строчке с 24 очками. «Ахмат» находится в зоне стыковых матчей, на 14-й позиции с 12 очками.