«Ньюкасл» заинтересован в приобретении центрального защитника «Барселоны»

Английский «Ньюкасл» заинтересован в приобретении защитника «Барселоны» Андреаса Кристенсена. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство английского клуба было впечатлено тем, на каком уровне Кристенсен провёл предыдущий сезон. При этом подчёркивается, что ни «Барселона», ни датчанин на текущий момент не рассматривают вариант с переходом в «Ньюкасл». Тем не менее 27-летний защитник осознаёт, что ему предстоит продолжать конкурировать за место в основном составе с Рональдом Араухо и Жюлем Кунде.

Напомним, Кристенсен перешёл в «Барселону» из «Челси» летом 2022 года. За это время датский футболист принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 40 млн.

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