«Альмерия» — «Реал Сосьедад»: Оярсабаль открыл счёт

Сегодня, 11 ноября, проходит матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Альмерия» и «Реал Сосьедад». Игра идёт на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. Игра началась в 18:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 62-й минуте Арсен Захарян навесил справа с углового, Ариц Элустондо с линии вратарской переправил мяч на дальнюю штангу, и набежавший Микель Оярсабаль открыл счёт.

На данный момент после 12 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге «Альмерия» занимает последнее, 20-е место с тремя очками. «Реал Сосьедад» находится на седьмой строчке с 19 очками.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.