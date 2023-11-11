В «Крыльях Советов» прокомментировали победу над «Уралом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал победу своей команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (3:1).

«Важная победа для нас. Мы понимали, что у «Урала» сейчас непростая ситуация. Считаю, что мы достойно завершили первую часть сезона. Показывали достойный и результативный футбол. Считаю, что мы занимаем заслуженное место в чемпионате. Я хотел бы поблагодарить тренерский штаб и ребят. Надеюсь, что и во второй части сезона будем показывать достойный результат», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Крылья Советов» набрали 25 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 16 очками остался на 12-м месте.