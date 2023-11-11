«Альмерия» — «Реал Сосьедад»: хозяева сравняли счёт на 76-й минуте

Сегодня, 11 ноября, проходит матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Альмерия» и «Реал Сосьедад». Игра идёт на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. Игра началась в 18:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 62-й минуте Арсен Захарян навесил справа с углового, Ариц Элустондо с линии вратарской переправил мяч на дальнюю штангу, и набежавший Микель Оярсабаль открыл счёт.
На 76-й минуте Такефусу Кубо обокрали после неудачного выноса Алекса Ремиро. Далее произошёл проникающий пас в штрафную на Лазаро, который пробил с ходу — Ремиро отбил. Получилось прямо на Серхио Аррибаса, который добил в ворота.
На данный момент после 12 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге «Альмерия» занимает последнее, 20-е место с тремя очками. «Реал Сосьедад» находится на седьмой строчке с 19 очками.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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