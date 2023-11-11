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«Реал Сосьедад» обыграл «Альмерию». Захарян вышел в старте

«Реал Сосьедад» обыграл «Альмерию». Захарян вышел в старте
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Сегодня, 11 ноября, проходил матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Альмерия» и «Реал Сосьедад». Игра шла на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. Игра началась в 18:15 мск. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостей. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 62-й минуте Арсен Захарян навесил справа с углового, Ариц Элустондо с линии вратарской переправил мяч на дальнюю штангу, и набежавший Микель Оярсабаль открыл счёт.

На 76-й минуте Такефусу Кубо обокрали после неудачного выноса Алекса Ремиро. Далее произошёл проникающий пас в штрафную на Лазаро, который пробил с ходу — Ремиро отбил. Получилось прямо на Серхио Аррибаса, который добил в ворота.

На 90+1-й минуте Карлос Фернандес реализовал 11-метровый.

На 90+5-й минуте Кубо навесил от флажка на ближнюю штангу, Элустондо головой переправил мяч на дальнюю, и Мартин Субименди с линии вратарской головой вогнал его в сетку.

Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который появился в старте. Его без результативных действий заменили на 74-й минуте матча.

На данный момент после 13 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге «Альмерия» занимает последнее, 20-е место с тремя очками. «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке с 22 очками.

Испания - Примера . 13-й тур
11 ноября 2023, суббота. 18:15 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
1 : 3
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Оярсабаль – 62'     1:1 Аррибас – 76'     1:2 Фернандес – 90+1'     1:3 Субименди – 90+5'    

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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