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Тренер «Факела» Ташуев: ЦСКА более собранная команда, чем «Спартак»

Тренер «Факела» Ташуев: ЦСКА более собранная команда, чем «Спартак»
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Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев после матча 15-го тура МИР РПЛ с ЦСКА (1:1) заявил, что армейцы более собранная команда, чем московский «Спартак».

«ЦСКА очень неудобный соперник, креативная команда с хорошей обороной. Нужно было первые 15 минут быть осторожными, когда ЦСКА наиболее опасен, но не получилось. Во втором тайме сыграли правильно. Жаль, что поздно забили. Гол был логичным. Боевое очко. По сравнению со «Спартаком» ЦСКА более собранная команда, «Спартак» более куражный. Приятно, что «Факел» против ЦСКА может играть в свой футбол. Мы сознательно в конце поставили на фланг Хызыра Аппаева и он сделал своё дело», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА после 15 сыгранных матчей в РПЛ располагается на четвёртой строчке с 25 очками. «Факел» находится на 10-й позиции с 19 очками.

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