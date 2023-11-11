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Генеральный директор «Факела» Асхабадзе объявил бюджет команды

Генеральный директор «Факела» Асхабадзе объявил бюджет команды
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Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе объявил бюджет команды.

«Сегодняшний бюджет «Факела» по операционным затратам на сезон составляет порядка 737 млн рублей, включая все расходы на все департаменты клуба: академию, молодёжный футбол, логистику и зарплатный фонд», — приводит слова Асхабадзе «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 11 ноября, «Факел» дома принимал московский ЦСКА в рамках 15-го тура МИР РПЛ, с которым сыграл со счётом 1:1. На данный момент ЦСКА после 15 сыгранных матчей в РПЛ располагается на четвёртой строчке с 25 очками. «Факел» находится на 10-й позиции с 19 очками. Единоличным лидером является «Краснодар» с 32 очками. «Зенит» располагается на втором месте с 30 очками.

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