Генеральный директор «Факела» Асхабадзе объявил бюджет команды
Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе объявил бюджет команды.
«Сегодняшний бюджет «Факела» по операционным затратам на сезон составляет порядка 737 млн рублей, включая все расходы на все департаменты клуба: академию, молодёжный футбол, логистику и зарплатный фонд», — приводит слова Асхабадзе «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 11 ноября, «Факел» дома принимал московский ЦСКА в рамках 15-го тура МИР РПЛ, с которым сыграл со счётом 1:1. На данный момент ЦСКА после 15 сыгранных матчей в РПЛ располагается на четвёртой строчке с 25 очками. «Факел» находится на 10-й позиции с 19 очками. Единоличным лидером является «Краснодар» с 32 очками. «Зенит» располагается на втором месте с 30 очками.
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