Тренер «Краснодара» Ивич прокомментировал ничейный результат в матче с «Зенитом» в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал ничейный результат в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Поздравляю обе команды с интересной игрой. Не могу сказать, что было много шансов, но оба соперника на высоких местах в РПЛ.

В плане игры – мы выглядели лучше «Зенита» до нашего гола. В первом тайме у нас было два хороших момента. У соперника – один.

После нашего гола у нас начались проблемы. Мы перестали играть с мячом. Но уже сталкивались с такой ситуацией, смогли исправить, однако теперь она появилась вновь. Понятно, что здесь сказался уровень соперника. После счёта 1:1 «Зенит» играл лучше нас. У них была штанга, они находились ближе к нашей штрафной.

Но сейчас нам надо готовиться к следующим матчам», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, после данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.