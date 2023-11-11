Семак: «Краснодар» играет очень дисциплинированно. Они не позволяли нам создавать моменты

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 15-го тура МИР РПЛ с «Краснодаром» (1:1) отметил, что южане играли очень дисциплинированно.

«Краснодар» играет очень дисциплинированно. Они не позволяли нам создавать моменты. В концовке появилось больше зон. Невозможно всю игру с «Краснодаром» выглядеть так, как мы выглядели в последние 20-30 минут.

В целом мы выглядели неплохо. Но из-за надёжной обороны моментов было минимум», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, после данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. Санкт-петербургский «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.