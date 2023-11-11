Игрок «Краснодара» Тормена высказался о ничьей в матче с «Зенитом»

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена поделился мнением о минувшем матче РПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Зенитом» (1:1).

«Конечно, очень тяжёлый выдался матч, как мы и ожидали. Мы анализировали соперника, сильные и слабые стороны, что и делали они. Где-то превосходили мы, где-то они. Мне кажется, что мы хорошо сыграли. И в первом тайме, и во втором «Зенит» создавал моменты. В первом было немного полегче, но во втором мы начали отходить за линию мяча и тогда уже не получилось в одном из эпизодов справиться», — передаёт слова Тормены корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, после данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. Санкт-петербургский «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.