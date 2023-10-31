Тормена: мне очень нравится в «Краснодаре», моя цель — стать чемпионом РПЛ

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«Зенит» — очень хорошая команда, чемпион прошлых лет. Об этом знают все. С ними действительно сложно конкурировать, но это возможно! «Краснодар» показал высокий уровень футбола, но колебания иногда случаются, это нормально. Чемпионат длинный, впереди ещё довольно много матчей. Мы сохраним свой уровень и желание оставаться в лидерах до самого конца. Я совсем недавно перешёл в этот клуб. Мне очень нравится в «Краснодаре»! Я действительно счастлив находиться здесь. Моя цель — стать чемпионом РПЛ», — сказал Тормена в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

На данный момент «Краснодар» после 13 сыгранных матчей в МИР РПЛ занимает первое место с 28 очками. «Зенит» с 26 очками располагается на второй строчке.