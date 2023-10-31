Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Эллас Верона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тормена: мне очень нравится в «Краснодаре», моя цель — стать чемпионом РПЛ

Тормена: мне очень нравится в «Краснодаре», моя цель — стать чемпионом РПЛ
Комментарии

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«Зенит» — очень хорошая команда, чемпион прошлых лет. Об этом знают все. С ними действительно сложно конкурировать, но это возможно! «Краснодар» показал высокий уровень футбола, но колебания иногда случаются, это нормально. Чемпионат длинный, впереди ещё довольно много матчей. Мы сохраним свой уровень и желание оставаться в лидерах до самого конца. Я совсем недавно перешёл в этот клуб. Мне очень нравится в «Краснодаре»! Я действительно счастлив находиться здесь. Моя цель — стать чемпионом РПЛ», — сказал Тормена в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

На данный момент «Краснодар» после 13 сыгранных матчей в МИР РПЛ занимает первое место с 28 очками. «Зенит» с 26 очками располагается на второй строчке.

Материалы по теме
Витор Тормена: счастлив, что оказался в «Краснодаре», а не в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android