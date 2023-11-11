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«Лучший матч чемпионата». Василий Уткин отреагировал на игру «Зенит» — «Краснодар»

«Лучший матч чемпионата». Василий Уткин отреагировал на игру «Зенит» — «Краснодар»
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Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин отреагировал на ничейный результат в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Ух! Горячо было. Пока это лучший матч чемпионата. Избегайте выражения «счёт по игре». 2:1 в любую пользу тоже было бы по игре, потому что такая ничья может скривиться куда угодно одним ударом. Отложу размышления до завтра. Пошёл собирать мысли в кучу; пусть мне приснится третий тайм этой замечательной игры», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 11 ноября, прошёл матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. После данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.

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