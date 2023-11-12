«Вы издеваетесь? Я с ума схожу!» Шалимов — о неназначенном пенальти в ворота «Ростова»

Российский тренер Игорь Шалимов остался недоволен решением главного арбитра матча 14-го тура РПЛ «Оренбург» — «Ростов» Романа Сафьяна не назначить пенальти в ворота «южан».

Напомним, встреча прошла 6 ноября и завершилась вничью со счётом 1:1. На 17‑й минуте мяч попал в руку защитнику «Ростова» Максиму Осипенко, который находился на линии ворот. После этого Экспертно‑судейская комиссия (ЭСК) РФС пришла к выводу, что судья Роман Сафьян принял правильное решение, не назначив 11-метровый.

«Рука от тела на полметра. Как она не расширяет площадь тела, вы чего, издеваетесь? Вообще что ли? Начинает бесить реально, он [Осипенко] движение рукой делает! Это вообще игра рукой! Вы видели расстояние от руки до тела? Игра рукой в обороне и атаке — это разное? Мне кажется, у нас головы разные бывают! Мне кажется, что мы [эксперты] чуть получше разбираемся, чем арбитры, рассказывающие такие сказки. Мяч летит в ворота, как не расширяет? На это смотреть невозможно и слушать тоже. Как это может быть?

Понятно, что в атаке они сделали там правило, начали судить все руки, игра рукой, мяч попал в руку, расширяет или не расширяет — они свистят. Положение руки всегда естественное, если нет игры ей. Мяч летит в ворота, вы чего? Ну как?

Лучше молчите тогда, не дурите людей. И так голова взрывается от этого судейства. ЭСК признала, что здесь правильно. Вы чего? Вы откуда вообще? Я с ума схожу», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».