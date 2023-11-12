Матч бразильских команд «Коритиба» — «Крузейро» остановлен из-за массовой драки на поле

Матч 34-го тура бразильской Серии А «Коритиба» — «Крузейро» (1:0) остановлен в самом конце игры из-за массовой драки болельщиков на поле.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Обе команды на данный момент идут в зоне вылета, и поэтому для футболистов двух клубов было очень важно победить в этой игре. Однако счёт был 0:0 до самого конца, пока на 90+1-й минуте игрок «Коритибы» Робсон Фернандес с передачи Виктора Луиса не открыл счёт.

Этот пропущенный мяч очень не понравился фанатам «Крузейро», которые массово выбежали на поле. Стюардам не удалось удержать такую разъярённую толпу, именно поэтому на поле выбежали болельщики хозяев, чтобы остановить фанатов соперника.

Полиция и спецназ наблюдали за дракой, пока сами фанаты не ушли со стадиона. На данный момент пока неизвестно, продолжится ли матч, так как не выбегавшие фанаты спокойно сидят на трибунах.

Также на этом матче был президент «Крузейро», великий бразильский футболист Роналдо, который спокойно наблюдал за происходящим.