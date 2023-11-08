Роша: после 20:00 в Бразилии могут ограбить, а Москва — очень безопасный город

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша заявил, что Москва – это очень безопасный город.

«В Москве мне очень комфортно. Это красивый, чистый и очень безопасный город. Здесь ты всегда можешь быть спокоен. Дома после 20:00 мы стараемся не выходить на улицу – легко могут ограбить, и так практически в любом бразильском городе. Небезопасные места, конечно, есть в каждой стране, но в Бразилии их слишком уж много», — приводят слова Роши «Ведомости».

28-летний игрок перешёл в ЦСКА осенью 2022 года из «Портимоненсе», согласно информации Transfermarkt, за € 2 млн. В нынешнем сезоне Роша сыграл за армейцев в 17 матчах во всех турнирах, где отметился одной голевой передачей.

На данный момент красно-синие после 14 сыгранных матчей в МИР РПЛ располагаются на третьей строчке с 24 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 31 очко.