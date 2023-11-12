Артета оценил игру Зинченко после первого гола украинца в сезоне

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе команды в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (3:1) и оценил игру украинского полузащитника Александра Зинченко, который забил первый гол в нынешнем сезоне.

«Очень доволен игрой, как команда доминировала в игре. Мы полностью заслужили победу. Зинченко сегодня был великолепен, атаковал и защищался. Он продемонстрировал огромную решимость», — приводит слова Артеты BBC.

На данный момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков. «Бёрнли», в свою очередь, занимает предпоследнее место, набрав четыре очка.

Зинченко выступает за «Арсенал» с 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.

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