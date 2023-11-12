Карпукас: буду безумно рад, если Миранчук вернётся в «Локо». Хочу играть с таким мастером

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас заявил, что был бы рад, если полузащитник Алексей Миранчук вернулся бы стан «железнодорожников».

«Возможное возвращение Алексея Миранчука в «Локо»? Конечно, я бы хотел играть с таким мастером в одной команде. Очень хотел сыграть с ним и в сборной, но не получилось — он получил травму. Мы жили с ним в одном интернате. Могу сказать, что желаю Алексею всего самого лучшего. Как он посчитает поступить, так для него и будет лучше. Если он вернётся в «Локомотив», я буду безумно рад. Так же буду рад, если он найдёт и другое лучшее для себя продолжение карьеры.

Я слежу за Миранчуком. Когда играет «Аталанта», то я смотрю, вышел ли Лёша. Если он на поле, то я сразу включаю матч, где бы я ни был», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.